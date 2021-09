Stiri pe aceeasi tema

- Cu o medie anuala de 34.000 de firme inchise, Romania a pierdut cele mai multe companii in anii 2019 (230.330), 2006 (135.875) si 2002 (109.039), arata o analiza publicata pe termene.ro , preluata de news.ro, iar cauza principala a eșecurilor este „lipsa educatiei” de business. Peste un milion de firme…

- Ministerul Sanatatii a achizitionat 2 milioane de doze de vaccin gripal, cu aproape un million mai putine decat anul trecut. Doua milioane de doze de vaccin gripal au fost deja cumparate deocamdata pentru campania de vaccinare din acest sezon, in conditiile in care anul trecut au fost cumparate…

- ​​Majoritatea companiilor întâmpina dificultați de aprovizionare și resimt creșterile de prețuri la materiile prime, conform unui sondaj realizat în rândul investitorilor români și germani din România.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro.

- Irlanda a convenit in principiu sa cumpere un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 din Romania, a declarat vineri un purtator de cuvant al guvernului irlandez, la numai cateva zile dupa ce Romania a vandut Danemarcei alte circa un milion de doze de vaccin din surplusul sau, relateaza agentia Reuters.…

- ​În ultimele doua saptamâni s-au mai platit doar 11 firme la Masura 2, potrivit situației Schemei de ajutoare de stat COVID-19 la data de 2 iulie, de la Ministerul Economiei. StartupCafe.ro s-a interesat când vin banii din suplimentarea de buget prin mutarea fondurilor europene de…