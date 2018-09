Termen scadent la plată pentru impozite şi taxe Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, informeaza cetațenii ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale, aferente semestrului al II-lea, este data de 01 octombrie 2018 (data de 30 septembrie a.c. fiind zi nelucratoare). Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculeaza majorari de intarziere de 1% pentru […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

