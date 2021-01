Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara solicita firmelor și persoanelor fizice de specialitate sa prezinte planuri de eliminare a deșeurilor medicale și a celor din construcții. In cazul in care nu se conformeaza cei vizați vor fi amendați. Potrivit art. 5, lit. A din HCL nr. 190/2020 privind aprobarea Regulamentului privind…

- Primii care ar urma sa fie vaccinati sunt: personalul medical si auxiliar din unitatile medicale publice si private, personalul medical si auxiliar din unitatile de asistenta sociala si de ingrijire, personalul medical si auxiliar din laboratoarele medicale, laboratoarele de radiologie si imagistica…

- Deputatul PSD de Giurgiu, medicul Cristina Elena Dinu, a prezentat, recent, cele mai importante masuri cuprinse in Planul PSD privind combaterea pandemiei COVID-19. Acesta are ca obiectiv general reducerea transmiterii virusului și protejarea persoanelor cele mai vulnerabile, cu risc de forme grave,…

- Comisia Europeana acorda doua luni Romaniei sa inchida, sa sigileze si sa refaca ecologic 15 depozite de deseuri ilegale. Comisia a trimis, vineri, Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, document ce reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement. Ce se intampla dupa 2 luni…

- Raluca Turcan a anuntat ca Guvernul a decis sa redeschida apelul pentru dotari si echipamente medicale in asa fel incit Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, „spitalele si institutele medicale de urgenta din anumite judete sa isi poata deconta din bani europeni investitiile in unitati…

- Autoritatile județene și cadrele medicale au stabilit un plan pentru a combate al doilea val al pandemiei de coronavirus. Planul a fost prezentat in cadrul unei conferințe de presa susținute de prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, și conducerea Spitalului Județean Suceava. Alexandru Moldovan a…

- In perioada 19 octombrie – 20 noiembrie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Iași in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Iași, prin Biroul de Siguranța Școlara, realizeaza o inspecție tematica de monitorizare, indrumare și control in toate unitațile de invațamant preuniversitar din rețeaua…

- Reprezentanții Federației Sanitas urmeaza sa aiba discutii la guvern Foto: Atena Teognoste Reprezentanții Federației Sanitas, care reunește peste 100.000 de angajați din unitațile medicale, sunt așteptați, luni, la discuții, cu premierul Ludovic Orban, la care ar urma sa participe și ministrul sanatații,…