Termen limită pentru depunerea documentelor pentru sprijin în sectorul zootehnic Luni, 3 septembrie, este ultima zi de depunere a documentelor specifice prevazute de articolul 78 alin. (3) literele a) și b) din Ordinul MADR nr.619/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, pentru fermierii care au depus cerere unica prin care au solicitat in Campania 2018 sprijin cuplat in sectorul zootehnic – speciile ovine și caprine. Dupa cum anunța Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in conformitate cu prevederile articolului 781, alin. (3) din Ordinul mai sus menționat, documentele specifice, respectiv adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

