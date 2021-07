Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) reamintește potențialilor beneficiari ca primește Cereri de plata pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitațile de motorina achiziționate și utilizate in agricultura, aferente perioadei 01.04-30.06.2021 (trimestrul II al anului 2021), in conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificarile și completarile ulterioare. Astfel, avand in vedere … Articolul Termen limita pentru cererile de plata care vizeaza cantitațile de motorina apare prima data in Opinia Buzau .