Termen de depunere a punctelor de vedere pe sesizarea Guvernului la CCR, 15 septembrie

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a inregistrat, miercuri, sesizarea Executivului cu privire la un posibil conflict juridic intre Guvern si Parlament pe tema motiunii de cenzura, au declarat, pentru Agerpres, surse din CCR. Instanta constitutionala urmeaza sa stabileasca un termen pentru transmiterea…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu se intalnesc astazi, 6 septembrie, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta pe tema crizei guvernamentale. Ședința are loc la 12.30, a informat Administrația Prezidențiala.Intalnirea dintre președintele Iohannis și premierul Cițu are loc in contextul…

- Talibanii au dat sambata un termen de o saptamana functionarilor guvernului pe care l-au inlaturat de la Kabul sa predea toate armele si bunurile publice, decizie menita sa consolideze noua administratie a islamistilor cu cateva zile inaintea retragerii complete a trupelor internationale, relateaza…

- N. D. Familiile din Bușteni ale caror case și anexe gospodarești au fost afectate de ultimele ploi vor fi ajutați sa-și refaca locuințele și cu ajutorul unor donații. Ajutorul va consta in mobila noua, care o va inlocui pe cea distrusa de apa care a patruns in case, anunțul fiind facut chiar de catre…

- Deputații din noua legislatura se intrunesc astazi, 6 august, in ședința. Pe ordinea de zi se regasește chestiunea cu privire la acordarea votului de incredere a Programului de activitate a Guvernului in frunte cu Natalia Gavrilița și a intregii liste. Potrivit proiectului de hotarire, Nicu Popescu…

- Mark Brzezinski a servit deja in cadrul unor guverne democrate anterioare, si anume ca ambasador in Suedia in timpul lui Barack Obama. Mark Brzezinski, in varsta de 56 de ani, este fiul lui Zbigniew Brzezinski, care a fost consilierul in probleme de securitate nationala al presedintelui democrat Jimmy…

- Vicepremierul Dan Barna propune un parteneriat cu BOR pentru accelerarea campaniei de vaccinare. Vicepremierul Dan Barna a anunțat, luni, dupa ședința conducerii USR-PLUS, ca va propune in ședința de Guvern un parteneriat cu Biserica Ortodoxa Romana (BOR) pentru a transmite un mesaj “pe o cale alternativa,…

- Sesizarea de neconstituționalitate vizeaza Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 care se refera la statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. Modificarile adoptate luni de Senat reglementeaza transferul magistratilor…