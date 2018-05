Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor preliminare publicate de Buletinul Procedurilor de Insolvența (BPI) și in baza metodologiei Coface, in anul 2017 s-au deschis 8.256 de proceduri noi de insolvența, in creștere cu aproximativ 3% fața de anul anterior, cand s-au deschis 8.053 de insolvențe. Din studiu reiese ca, in ciuda…

- Motiunea simpla a Opozitiei impotriva ministrului Rovana Plumb va fi dezbatuta si votata marti de Senat: "Uniunea ne da, dar nu ne baga si in traista". "Stimata doamna ministru Rovana Plumb, daca aveti decenta necesara, va solicitam in mod expres sa demisionati de la conducerea Ministerului Fondurilor…

- Fondurile europene atrase de Romania in primul deceniu de la aderare au avut ca impact majorarea Produsului Intern Brut cu 13,6% si au crescut cu 30% nivelul investitiilor pana in 2016, informeaza un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene.

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Pana atunci, municipalitatile trebuie sa se inregistreze…

- Federatia PRO AGRO a initiat, marti, elaborarea unui proiect de lege pentru instituirea „cotizatiei profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finantarea asociatiilor profesionale membre ale unor organizatii profesionale/interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar”.…

- Fermierii vranceni incep, astazi, sa depuna cererile unice de plata pentru subvențiile agricole aferente anului 2018. Cererile unice de plata se depun in perioada 1 martie - 15 mai, la centrele locale și centrul județean al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA)…

- "Daca de la 1 martie incepe depunerea cererilor, pe 15 mai se inchid obloanele si acest proces se incheie. Daca vreun fermier, din diferite motive, nu reuseste sa ajunga sa depuna cererile pentru a fi introduse in procesul de inregistrare, el ramane in afara proiectului, ramane fara subventii. Este…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat campania de informare a fermierilor, privind depunerea Cererii unice de plata pentru acordarea subvențiilor agricole in 2018. Iata procedura și cele mai importante condiții. ALEXANDRU BOARIU Romania, in calitate de stat membru al UE,…