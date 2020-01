Teritoriul britanic care ar putea intra in Schengen dupa Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Politia a retinut 185 de activisti ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion, dupa ce acestia au manifestat, sambata, la salonul auto din Bruxelles, in semn de protest fata de rolul industriei auto in emisiile de dioxid de carbon, relateaza Reuters. Protestul a venit la doar cateva zile…

- Incendiile de vegetatie din Australia vor provoca sectorului turistic local pierderi de cel putin 4,5 miliarde de dolari australieni (2,70 miliarde euro) pana la finele anului, sustine un raport al organizatiei profesionale Australian Tourism Export Council (ATEC), informeaza AFP. In ultimele…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat, joi, ca Turcia va trimite trupe in Libia, la solicitarea statului nord-african si ca, in ianuarie, va prezenta in Parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara. Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a…

- Orasul german Munchen a declarat stare de "urgenta climatica" si intentioneaza sa atinga "neutralitatea climatica" pana in anul 2035. "Este un obiectiv foarte ambitios", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al departamentului de politici climatice, Jens Roever, dupa decizia consiliului…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Mai multi muncitori polonezi s-au intors acasa decat au plecat in strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia in ultimul deceniu, ca urmare a ingrijorarilor provocate de Brexit dar si a dinamismului pietei muncii din Polonia care a dus la cresterea rapida a salariilor, transmite Bloomberg.…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a facut apel miercuri la liderii Uniunii Europene sa permita Marii Britanii o amanare a termenului prevazut pentru retragerea sa din blocul comunitar, care este in acest moment 31 octombrie. Aceasta extindere "ii va permite Marii Britanii…