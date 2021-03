Teritorii palestiniene: Washingtonul "se opune ferm" anchetei CPI

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut luni Arabiei Saudite sa desfiinteze unitatea de elita apropiata de printul mostenitor Mohammed bin Salman, deja sanctionata pentru rolul avut in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, informeaza AFP. "Cerem Arabiei Saudite sa desfiinteze acest grup si sa adopte reforme institutionale…

- Statele Unite sunt in continuare "gata sa se intalneasca cu Iranul" pentru a salva acordul nuclear international, in pofida refuzului de a dialoga direct comunicat duminica de Teheran, a declarat luni purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, informeaza AFP. "Am afirmat…

- Statele Unite au facut apel joi la "retinere" in Armenia si au cerut fortelor armate din aceasta tara sa nu se amestece in sfera politica, informeaza AFP. "Monitorizam situatia indeaproape", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului american de Stat, Ned Price, in legatura cu situatia din Armenia,…

- Statele Unite au indemnat luni Iranul sa se supuna "complet" controlului activitatilor sale nucleare de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa acordul temporar incheiat intre agentie si Teheran, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al diplomatiei americane, Ned Price, a salutat…

- Biden a declarat ca decretul va permite administratiei sale ”sa ii sanctioneze imediat pe liderii militari care au facuts lovitura de stat, interesele lor comerciale, precum si pe membrii apropiati ai familiei”. Presedintele a spus ca Washingtonul va identifica in aceasta saptamana primul grup de persoane…

- Statele Unite i-au indemnat miercuri pe rebelii houthi din Yemen "sa inceteze imediat agresiunile", dupa un atac impotriva unui aeroport international din Arabia Saudita, noteaza AFP. "Condamnam atacul comis de houthi astazi", a spus purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned…

- Statele Unite s-au aratat "dezamagite" dupa decizia Curtii Internationale de Justitie (CIJ) care s-a declarat miercuri competenta sa primeasca cererea Teheranului de anulare a sanctiunilor reintroduse de administratia fostului presedinte american Donald Trump, noteaza AFP. "Avem un mare respect pentru…

- Statele Unite considera ca este prea devreme pentru a accepta propunerea Iranului ca Uniunea Europeana sa intervina pentru a debloca acordul privind programul nuclear al Republicii Islamice, a afirmat marti purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, citat de AFP. Administratia presedintelui…