Terifiant: Mai mult plastic decât pește în oceane Insula uriașa de gunoi din Oceanul Pacific, de trei ori mai mare decat Franța, iși va tripla suprafața pana in 2040. Este avertismentul ministrului australian al Mediului, care a vorbit in fața parlamentului țarii sale despre daunele ecologice cauzate de așa-numita „Mare insula de gunoaie din Pacific”. Oficialul a spus ca lumea se afla intr-un punct critic și ca, pana in 2050, in oceane va fi mai mult plastic decat pește. O gramada masiva de gunoi ocupa deja un milion și jumatate de kilometri patrați din Oceanul Pacific și este o amenințare pentru ecosistem. „Insula” este atat de mare, incat e… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

