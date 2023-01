Detalii infioratoare ies la iveala dupa un accident soldat cu mai multe victime – morți și raniți. Nenorocirea a avut loc in Guangzhou, China. Poliția chineza a arestat un barbat care a lovit cu mașina mai mulți pietoni in Guangzhou, ucigand cinci oameni și ranind alți 13, potrivit BBC. Din primele informații, e vorba despre […] The post Terifiant: Cinci morți și mai mulți raniți dupa ce o mașina a lovit un grup de pietoni, in China. Naucitor ce a facut șoferul dupa accident! first appeared on Ziarul National .