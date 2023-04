Terifiant: 1 din 5 americani are un membru al familiei ucis de o armă de foc Unul din cinci americani spune ca are un membru al familiei ucis de o arma de foc, inclusiv prin suicid, conform unui studiu publicat marti, relateaza AFP, conform Agerpres. Tot unul din cinci americani afirma ca a fost amenintat direct cu o arma. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

