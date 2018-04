Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in parcarea unui centru comercial din Capitala. Polițiștii au tras focuri de avertisment, dupa ce un barbat care facea drifturi nu a oprit la somațiile lor. Incidentul a avut loc la Baneasa, iar barbatul a fost, in cele din urma, reținut. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex…

- Barbatul care facea drifturi in parcarea unui mall a fost retinut de polițiști. Atat soferul, cat si pasagerul care il insotea au fost condusi la subunitatea de politie pentru audieri. Reținerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui autoturism avand dreptul de a…

- Soferul care facea drifturi, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment, a fost retinut, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, retinerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui…

- Soferul care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost retinut, iar politia a oferit primele imagini cu momentul in care a fost prins. Soferul a fost audiat, in noaptea de vineri spre sambata, la Sectia 2 Politie, la finalul audierilor el fiind retinut.…

- Tanarul care facea drifturi in parcarea mall-ului din Baneasa, oprit de politisti cu focuri de arma, a fost retinut pentru 24, potrivit Politiei Capitalei. Au aparut si imagini cu momentul in care un echipaj de politie intervine la fata locului iar soferul refuza sa opreasca.

- Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din București a fost somat de politisti sa inceteze, dar a refuzat. Atunci, unul dintre agentii de politie a tras mai multe focuri de avertisment.

- Un sofer care facea, vineri seara, drifturi in parcarea unui complex comercial din Bucuresti a fost oprit de catre politistii din cadrul Sectiei 2 Politie dupa folosirea armamentului din dotare.

- Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma.