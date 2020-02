Teribilist de 21 de ani, accident grav: Ieşean ucis pe trecere, lângă biserică Accidentul fatal a avut loc in jurul orei 5.30, atunci cand un tanar de 21 de ani, din comuna Horlesti, nu a observat pietonul aflat in traversarea strazii pe marcaj. Soferul conducea un autoturism Peugeot si a lovit pietonul in plin, iar acesta din urma si-a pierdut cunostinta. O ambulanta a fost trimisa la fata locului, pentru a oferi primul ajutor victimei, insa, dupa o ora, pietonul a murit. Politistii au deschis un dosar penal pentru infractiunea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

