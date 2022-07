Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul in varsta de 16 ani din Suceava este cercetat penal de polițiști pentru infracțiunea de distrugere. Potrivit ziarului local Obiectiv de Suceava elevul a taiat cablurile de alimentare ale unui semafor din municipiul Suceava pentru ca-l deranjau luminile care i se reflectau in geamul apartamentului…

- Azi-noapte, in intervalul orar 20.00 – 05.00, polițiști de la Secțiile 1-5 Poliție, Biroul de Investigații Criminale și Biroul Rutier au organizat și desfașurat o acțiune, cu efective marite, pe raza municipiului Brașov. Totul in vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale, verificarii respectarii…

- Amenzi de mii de lei pentru ca au dat muzica prea tare. Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim...

- In perioada 30 mai – 5 iunie 2022, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti de politistii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au desfasurat o actiune ce a avut ca scop cresterea siguranței rutiere si combaterea infractiunilor si contravențiilor comise de catre participantii…

- Ieri, in intervalul orar 10,00 – 14.00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție, Biroul Rutier in colaborare cu polițiști locali au organizat și desfașurat acțiuni, cu efective marite, in vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Totul pentru identificarea…

- Un tanar care este inca minor, cautat de polițiști pentru a fi audiat și pus sub acuzare intr-un caz de furt, a fost gasit de polițiști la terasa unui bar din Suceava. Minorul a incercat sa scape cu fuga, fiind insa prins dupa cateva sute de metri.Polițiștii suceveni au avut o sesizare cu privire ...

- Polițiștii rutieri au fost prezenți in trafic cu efective sporite marți dimineața, intre orele 7.00 și 9.00, numeroase echipaje acționand in municipiul Suceava și la ieșirile din oraș.In cele doua ore, polițiști au aplicat 102 sancțiuni contravenționale, privind infracțiuni la regimul ...