- Un accident extrem de violent a avut loc in noaptea de joi spre vineri, la Agigea, acolo unde un șofer s-a prabușit cu TIR-ul de la o inalțime de 5 metri, distrugand o balustrada aflata pe marginea drumului. Din pacate, barbatul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, medicii fiind obligați sa declare…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe A4 - dinspre A2 catre DN 39 A (Poarta 9 Port Constanta).

- In cursul zilei de ieri, a avut loc un accident de munca pe un santier din municipiul Constanta, care s a soldat cu decesul unui angajat.In data de 13 septembrie 2021, in jurul orei 15.00, la S.C. DELTA PREST CONSTRUCT S.R.L, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat.Pentru efectuarea lucrarilor…

- Cel putin 23 de persoane au murit si alte 13 au fost ranite luni in Bolivia dupa ce un autocar a cazut intr-o rapa in apropiere de Cochabamba, in centrul tarii, conform politiei si unor martori, relateaza AFP. "Am apasat pe frana, insa nu mergea", a declarat soferul autocarului, a carui sotie…

- Pilotul Adrian Raspopa, care a suferit un accident rutier grav în timpul specialei de la Raliul Iasiului, a murit la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa doua ore în care medicii au încercat sa îi salveze viata. „Pacientul a decedat…

- Accident de munca la muzeul Campulung. Un barbat a cazut de pe o scara, de la o inalțime de aproximativ 4-5 metri. Pompierii au fost solicitați sa intervina. Barbatul a suferit mai multe rani la membrul superior drept și membrul inferior stang. In urma ingrijirilor medicale, acesta a fost transportat…

- Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata in sud-estul Boliviei, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie, au anuntat luni autoritatile locale, fiind vorba de cea mai mare tragedie rutiera de la inceputul anului in aceasta tara, relateaza AFP. Conform echipelor de salvare care au intervenit,…

- Un incident ciudat dar și extrem a avut loc in Focșani, acolo unde un polițist de rutiera a fost mușcat de un șofer beat, care tocmai provocase un accident rutier. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițist mușcat de un șofer…