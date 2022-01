Tereos ia în calcul închiderea fabricii de zahăr de la Luduș Producatorul francez de zahar Tereos intenționeaza sa renunțe la activitatile din domeniul zaharului din Romania, unde deține o fabrica la Luduș, in județul Mureș, care se afla, insa, de ani buni pe pierdere. O alta masura anunțata de companie este vanzarea participatiei la afacerea de malt a cooperativei agricole Axereal cu care a și incheiat un acord, dupa cum se arata intr-un document destinat investitorilor si consultat de Reuters. In ceea ce privește Romania, Tereos a anuntat ca, in prezent, se afla in procesul de consultare a sindicatului in vederea prezentarii proiectului potentialei inchideri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

