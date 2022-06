Terenurile dorite de Primăria Craiova, mai scumpe după reevaluare Primaria Craiova nu renunta la cele sapte terenuri pe care intentiona sa le cumpere in primavara acestui an. Atunci, consilierii locali au ajuns la concluzia ca pretul terenurilor este destul de piperat si au cerut o reevaluare a lor. Primaria a reevaluat terenurile si, surpriza! Acestea s-au scumpit. Acum, consilerii locali care se vor intruni joi, in sedinta ordinara, ar putea parafraza o reclama celebra: „Scump, domne, scump! In martie era mai ieftin“. In primavara, administratia locala craioveana urma sa cumpere mai multe terenuri, evaluate atunci la peste 1,1 milioane de euro. Acestea sunt… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Craiova pune tunurile pe asociațiile de proprietari. Administrația locala craioveana nu a glumit cand a atenționat asociațiile de proprietari sa zugraveasca fațadele blocurilor. Drept urmare, Poliția Locala Craiova a inceput sa aplice amenzi asociațiilor care nu s-au conformat. Primele asociații…

- * Istoria echipei de fotbal Tricolorul CFPV Ploiesti Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare zi de joi sa citeasca materiale „cu parfum de epoca despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru.…

- Primaria Craiova vrea sa schimbe fata zonei de la Piata Mare, aflata la intersectia strazilor Calea Bucuresti cu Fratii Golesti. Insa, proiectul fantanii arteziene pe care si-l propusesera initial reprezentantii municipalitatii a dat gres. Acum se cauta specialisti pentru a-l duce la bun sfarsit. Terenul…

- La Craiova a inceput sa friga si iaurtul, asta pare sa fie concluzia ultimei sedinte a Consiliului Local, care a avut loc vinerea trecuta. A fost o noua sedinta extraordinara, a doua in interval de o saptamana, in timpul careia consilierii locali au cam suflat si in iaurt, dupa ce autoritatile locale…

- Construirea a trei blocuri de locuinte, blocata in CL. La Craiova a inceput sa friga si iaurtul, asta pare sa fie concluzia ultimei sedinte a Consiliului Local, care a avut loc vineri. A fost o noua sedinta extraordinara , a doua in interval de o saptamana, in timpul careia consilierii locali au cam…

- Cat costa sa duci vaca la pascut in Alba Iulia. Consilierii locali aproba taxele de pașunat pentru oi, capre, vite și cai Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, in ședința ordinara din 27 aprilie, un proiect de hotarare privind taxele de pașunat pe terenurile aflate la dispoziția Comisiei…

- Aleșii locali suceveni au aprobat joi, in ședința de Consiliu Local de la finele lunii martie, reducerea capitalului social al SC Transport Public Local SA (TPL), cu o valoare de aproape 6,2 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro).Acest lucru s-a intamplat prin restituirea catre ...

- Consilierii locali municipali constanteni au votat, in cadrul sedintei de Consiliu Local pentru exproprierea mai multor terenuri, spatii verzi de pe bulevardul Tomis, zona Spitalului Judetean Constanta Este vorba de aproape de 2.700mp pe care le detin, Eclessis Intermed SRL, asociati Tanase si Sorin…