Terenurile de sport din școli vor fi deschise gratuit publicului larg - proiect de lege Parlamentari USR PLUS au depus o propunere legislativa care introduce in Legea educației fizice și sportului posibilitatea ca orice persoana sa aiba accces liber si gratuit pe terenurile de sport din incinta scolilor, a cluburilor sportive scolare si universitare, cu condiția respectarii programului stabilit de respectiva institutie. Potrivit inițiatorilor, Romania se situeaza printre ultimele locuri in UE in ceea ce priveste practicarea sportului si a miscarii. "Din pacate, cele mai multe scoli raman inchise dupa incheierea programului, iar bazele sportive publice sunt, in multe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

