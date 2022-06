Terenurile cultivabile, încotro? Cât și cum a pierdut agricultura Ucrainei Blocarea exporturilor de cereale ar putea duce la foamete in alte țari ale lumii, avertizeaza ONU. Chiar daca acest lucru nu reprezinta un pericol pentru ucraineni, dupa cum au comunicat oficialii de la Kiev. Ministrul ucrainean adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, susține ca in ciuda pierderii deloc neglijabile de terenuri aflate acum sub controlul rusilor, structura actuala a suprafetelor cultivate nu reprezinta o amenintare pentru securitatea alimentara a Ucrainei. Visotki a admis insa, potrivit AFP, ca agricultorii ucraineni au fost forțați sa faca schimbari in privința a ce și cat insamanteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata ca o continuare a blocadei ruse asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra risca sa conduca la o criza alimentara mondiala, transmit AFP si dpa. ”Daca nu ne putem exporta produsele alimentare, atunci lumea se va confrunta cu o criza…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Dupa ce s-au pus in mișcare trenurile cu grau și floarea soarelui din Ucraina, se pare ca dimensiunile crizei alimentare din Europa, intr-o oarecare masura, se estompeaza. Azi dimineața, a sosit in Austria primul tren incarcat cu grau. Acesta a plecat din Ternopil, o localitate din vestul Ucrainei,…

- Rusia se lauda in aceasta dimineața, prin vocea Ministrului Apararii, ca a ucis noaptea trecuta peste 600 de luptatori ucraineni. Ministrul a declarat ca artileria rusa a lovit peste noapte mai multe poziții și fortarețe ucrainene, ucigand peste 600 de luptatori. Conform acestuia, rachetele rusești…

- Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov, precum si portul Herson de la Marea Neagra au fost inchise, in mod oficial, de Ucraina „pana la restabilirea controlului”, ele fiind capturate de fortele rusesti, a anuntat Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. „Adoptarea…

- Ucraina este ”totusi pregatita” sa poarte convorbiri cu Rusia, aflate intr-un punct mort dupa descoperirea atrocitatilor din orasele ucrainene eliberate, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. „Noi suntem pregatiti sa luptam si, in paralel, sa cautam cai diplomatice…

- Ucraina și-ar putea exporta producția agricola prin portul Constanța, aceasta este știrea care a atras atenția in ultimele ore pe plan intern și nu numai. Oficialii ucraineni au anunțat ca poarta discuții cu Romania pe aceasta tema. Trupele ruse au blocat porturile ucrainene iar exporturile sunt in…