- Polonia si Ungaria au oprit importurile de cereale si alte produse agricole din Ucraina, pentru a-si proteja astfel proprii fermieri, informeaza Rador.Cerealele ucrainene au inundat practic tarile din Europa Centrala de cand blocada rusa instituita asupra porturilor de la Marea Neagra, la inceputul…

- Blocajele logistice au tinut cantitati mari de cereale ucrainene, care sunt mai ieftine decat cele produse in Uniunea Europeana, in statele din Europa Centrala, reducand preturile si vanzarile pentru fermierii locali, care au organizat proteste, inclusiv in Romania. Saptamana trecuta, Polonia a declarat…

- Comisia Europeana recurge la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene. Romanii primesc cel mai puțin, in timp ce ungurii și slovacii nici nu sunt bagați in seama. In total, sprijinul se ridica la 56,3 milioane…

- Guvernul Germaniei a avertizat, vineri, Polonia ca ar putea avea nevoie de aprobarea Berlinului pentru a livra avioane de vanatoare MIG-29 Ucrainei, in contextul in care unele aeronave ar putea proveni din foste stocuri germane, noteaza Mediafax.Steffen Hebestreit, purtatorul de cuvant al Guvernului…

- In plin razboi in Ucraina, este reactivata disputa privind Canalul Bastroe. Ministerul de Externe de la București a anunțat ca Romania se opune intenției Ucrainei de a face lucrari de dragare pe canalul care face legatura intre Dunare și Marea Neagra. Ucrainenii au inceput dragarea pe canalul Bistroe,…

- Acordul referitor la exporturile de cereale ucrainene, crucial pentru a stopa criza alimentara mondiala, se afla intr-o situatie „dificila”, a avertizat miercuri ONU, relateaza AFP . Avertismentul lansat de seful ONU pentru asistenta umanitara, Martin Griffiths, vine in contextul in care organizația…

- Șefa centrului de presa al Forțelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a raportat, luni, ca Flota Rusiei mentine 11 nave in Marea Neagra, inclusiv trei transportoare inarmate cu 20 de rachete de tip Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Moscova pare sa creasca numarul celor critica razboiul inceput de Vladimir Putin. Jurnaliștii de la Deutsche Welle i-au intrebat pe locuitorii capitalei ce parere au despre tancurile pe care Occidentul le va trimite Ucrainei.