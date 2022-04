Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile pentru arderea miristilor au fost majorate de Guvern printr-o ordonanta de urgenta aprobata miercuri, pentru persoane fizice acestea fiind de minim 7.000 de lei si maxim 15.000 de lei, in timp ce pentru persoane juridice sunt cuprinse intre 50.000 si 100.000 de lei, a anuntat ministrul Mediului,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca distributia pastilelor cu iodura de potasiu catre populatie ar putea dura doua-trei saptamani, mentionand insa ca acest lucru nu se va face decat dupa o informare foarte clara a cetatenilor. „Trebuie sa evaluam (perioada de timp in care vor fi distribuite…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca numarul elevilor ucraineni audienti in scolile din Romania, pe curriculum romanesc, va fi de 1.140 la inceputul saptamanii viitoare, dintr-un total de aproape 34.000 de minori ajunsi in tara noastra in urma conflictului armat din Ucraina. „Din cei aproape…

- Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19, iar aceasta va inceta marti, 8 martie, la miezul noptii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “Maine (marti, 8 martie – n.r.) este ultima zi in care ramane activa starea de alerta,…

- Cum mai sta Romania la capitolul locuințe de vanzare? Scump! Spre exemplu, municipiul Cluj-Napoca ramane și la inceputul lui 2022 lider național al orașelor cu cele mai mari prețuri ale locuințelor. Mai mult, in ultimele trei luni, prețul apartamentelor in Cluj-Napoca a crescut deja cu 5 procente in…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a participat la lucrarile Consiliului Informal de Mediu, care a inceput joi in Amiens, Franta, ocazie cu care a declarat ca in Romania, aproximativ 3 milioane de case depind de lemnul de foc.

- Guvernul va adopta, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența prin care va reintroduce acordarea șomajului tehnic și va reglementa noi masuri de protecție sociala pentru angajați, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria. „Astazi, in ședința de Guvern, vom…

- Romania va avea peste 230 de centre de diagnostic si tratament COVID, conform unei Hotarari de Guvern aprobate de Guvern, dupa cum a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Acestea se vor inființa la nivelul spitalelor pentru a trata infarctul miocardic si accidentul vascular. “Este momentul sa trecem de la…