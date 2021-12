Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul etapei a XI-a a Campionatului de junioare IV - AMH București, in sala Rapid din Capitala, CS Campina a invins echipa CS Rapid București cu scorul de 23 - 16 (pe reprize 5 - 3, 10 - 8, 8 - 5). Partida a avut loc duminica, 12 decembrie.

- Romania has permanently shut down two of its three industrial plants for which it has been referred to the court, which is why it is bizarre how the European Commission (EC) acted, Romania's Minister of the Environment, Waters and Forests Barna Tanczos said on Friday. "This is a court referral…

- Dupa cum știți deja, in funcție de rata de vaccinare a personalului, cursurile se vor desfașura la școala (daca rata este de peste 60%) sau online (daca rata de vaccinare este sub 60%). Despre situația de la unitațile de invațamant preuniversitar din Campina am scris AICI . Va prezentam in continuare…

- Ilie Nastase a avut o prima reacție dupa ce Brigitte Pastrama a declarat ca ii platește lunar chirie acestuia pentru un teren pe care ea și-a construit o afacere, o sala de evenimente pentru copii. Fostul jucator de tenis in varsta de 75 de ani a declarat pentru impact.ro ca nici nu se atinge de acei…

- O fosta secretara intr-un lagar de concentrare nazist, in varsta de 96 de ani si care a fost plasata in detentie provizorie in Germania dupa ce a fugit chiar in ziua procesului, a fost repusa in libertate, a anuntat marti tribunalul din Itzehoe, inainte de reluarea procesului sau, informeaza AFP.…

- La CFR inca mai e in desfașurare razboiul civil pornit dupa infrangerea cu Steaua Roșie. Omrani nu a facut parte din lotul pentru meciul cu Randers fiindca Petrescu il suspecteaza de legaturi cu vechea conducere. CFR e lider in campionat și e singurul club romanesc participant in grupele unei competiții…

- Solicitari s-au transmis Companiei Nationale de Investitii și din partea unor comune prahovene N.Dumitrescu Dintre primele 138 de creșe aprobate recent sa se construiasca la nivel național, in baza unui program guvernamental, doua sunt in Prahova. Cele doua obiective vor fi realizate in municipiile…

- Politia Prahova a intrat pe fir in cazul politistului din Floresti care si-a batut fosta iubita provocandu-i leziuni grave si pe care a amenintat-o cu moartea prin mesaje aparute, astazi, in spatiul public. IJP Prahova transmite ca se efectueaza cercetari, fiind sesizat Parchetul de pe langa…