Teren sintetic de dimensiuni standard inaugurat la Piatra Neamț Sambata, 18 august 2018, la Piatra Neamț, președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, impreuna cu primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic, au inaugurat un teren de fotbal cu suprafața de joc artificiala. Amenajarea unui teren sintetic de fotbal la Piatra Neamț face parte dintr-un proiect mai amplu inceput de Federația Romana de Fotbal prin care se dorește construirea unui asemenea teren in fiecare municipiu reședința de județ din țara. Terenul, situat in apropierea stadionului Municipal, este primul din acest proiect. Federația Romana de Fotbal a platit costul suprafeței… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

