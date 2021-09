Teren de sport nou, la Luduș In luna liulie 2021, Consiliul Local Luduș a aprobat alocarea sumei de 30.000 de lei pentru amenajarea terenului de sport multifuncțional care se realizeaza pe strada Rasaritului. Suma era alocata pentru achiziția de gazon (12.500 de lei), instalația de udat (12.500 de lei) și pentru instalația electrica de iluminat (5.000 de lei). Dupa consultarea unor specialiști in instalații electrice de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

