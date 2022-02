Teren al Primariei Murfatlar, scos la vanzare. Pana la ce data pot fi depuse ofertele

Stiri pe aceeasi tema

- Millenium Global Development SA nu a participat la viata societara in ultimii 5 ani In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata cea mai recenta decizie luata de catre asociatii societatii Eni Nar International SRL. Asadar, adunarea generala a asociatilor Eni Nar International, firma care are sediul…

- Cotidianul ZIUA de Constanta a facut demersurile necesare pentru a verifica daca toate procedurile au fost respectetate Conform portalului municipalitatii, pentru adresa str. Poporului 38A a fost emisa o autorizatie de desfiintare in numele unei persoane fizice Asa cum prezentam in editiile anterioare,…

- In Monitorul Oficial au fost publicate doua anunturi de concesiune de bunuri, servicii de inchiriere de terenuri al Primariei comunei Pantelimon din judetul Constanta.Conform primului anunt, urmeaza sa fie concesionat un teren intravilan aflat in domeniul privat al Comunei Pantelimon, in suprafata de…

- Schimbari importante la firma SCUT SA, luate in sedinta din decembrie Administratorul unic a fost schimbat In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia luata de societatea Scut SA, in urma sedintei din decembrie 2021. In data de 10.12.2021, s a desfasurat Adunarea Generala. Extraordinara…

- S a decis ca incepand cu data de 17 noiembrie 2021, sa fie numit auditor statutar societatea Fincont Audit SRL A fost adoptata si decizia majorarii capitalului social cu aport in numerar de 511.700 lei In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea luata in urma Adunarii Generale Extraordinare…

- Actionarii CN APM Constanta, convocati in sedinta, in ianuarie 2022 In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata recent convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a societatii Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, care va avea loc pe 20 ianuarie 2022, de la ora 11.00,…

- Valoarea estimata a achizitiei este de 17.311 lei Ofertele pot fi depuse pana astazi, 02.12.2021, ora 11:00 Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut Universitatea Ovidius din Constanta achizitioneaza un tractor pentru tuns gazonul.Valoarea estimata a achizitiei este de 17.311 lei. Ofertele…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Decizia nr. 9 din data de 22 octombrie 2021 a Consiliului de Administratie al societatii Ameropa Grains SA Constanta.Potrivit documentului, Consiliul de Administratie al AMEROPA GRAINS S.A. Constanta adopta in unanimitate urmatoarea decizie:Articolul 1Aproba deschiderea…