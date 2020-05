Stiri pe aceeasi tema

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…

- Magazinele mici, din cartiere, care au intrarea direct din strada, ar putea fi redeschise dupa data de 15 mai, conform unor discuții din cadrul ședinței PNL la care au participat toți membrii cabinetului Orban și cei din conducerea formațiunii politice. Marți seara a avut loc Biroul Politic Național…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca dupa data de 15 mai vor fi deschise hotelurile, dar nu si restaurantele, avand in vedere ca acestea din urma prezinta un mare risc epidemiologic. Lamuririle au venit, in cadrul unei lungi conferințe de presa de la Palatul Victoria, la cateva ore dupa…

- Italia, care a avut cel mai mare focar din Europa, intra, luni, intr-o faza de relaxare, in ciuda protestelor politicienilor, oamenilor de afaceri și ale primarilor confuzi cu privire la planurile guvernului care au creat un sentiment de haos. Restaurantele pot oferi servicii de preluare a produselor,…

- Deținatorii portofoliilor din domenii vitale din Cabinetul Orban au prezentat, joi, in ședința de Guvern, stadiul proiectelor in derulare și masurile pe care le-au luat pentru susținerea economiei in condiții de criza provocata de pandemia COVID. Dincolo de inșiruirea stereotipa de masuri, unul dintre…

- Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, a comentat joi, la Antena3, decizia lui Victor Costache de a-și da demisia de la Ministerul Sanatații, spunand ca daca nu și-ar fi dat demisia, ar fi fost demis de premierul Ludovic Orban pentru modul defectuos in care a gestionat criza legata de coronavirus…

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…