- Hotelurile si restaurantele ar putea sa fie scutite la plata impozitului pentru 90 de zile. Un proiect in acest sens vizeaza si operatorii de jocuri de noroc care au suspendat activitatea in timpul starii de alerta.

- Ludovic Orban vine cu o promisiune pentru afaceriștii din domeniul Horeca. Premierul a declarat la intalnirea de la Palatul Victoria, ca restaurantele și terasele s-ar redeschide pe 1 iunie, iar hotelurile pe 15 iunie, scrie Antena 3. „Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmand…

- Președintele Federației Patronatelor din Turism, Mohammad Murad, a dezvaluit ca premierul Ludovic Orban le-a promis afaceriștilor din domeniul Horeca faptul ca iși vor putea relua activitatea incepand de la 1 iunie. ”Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmand ca hotelurile toate…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, mall-urile și restaurantele raman inchise, programul angajaților de la stat va fi decalat, pentru a evita aglomerația Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege pentru reglementarea situatiei de alerta…

- Proiectul de lege adoptat luni de guvern privind starea de alerta prevede ca mall-urile, restaurantele și terasele raman inchise pe durata starii de alerta, iar cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in magazine, la serviciu, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, a…

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…

- Premierul Ludovic Orban a dat noi detalii despre masurile de relaxare care vor intra in vigoare dupa data de 15 mai. "Hotelurile nu vor fi sub restrictie dupa 15 mai. Restrictii vor fi la restaurante, cafenele, baruri. Astea vor ramane. Aici trebuie sa va spun ca, din evaluarea de risc epidemiologic,…

- Guvernul a decis, joi, prin ordonanta de urgenta, modificarea statutului politistilor si statutului militarilor, prevazand, intre altele, intreruperea concediilor de odihna pentru asigurarea continuitatii programului de lucru si suspendarea prevederilor legate de pensionare anticipata."Au fost instituite…