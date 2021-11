Terasele inchise cu sticla, versatile si confortabile in orice sezon Vrei o terasa cu priveliste panoramica, una care poate fi folosita in orice anotimp, eleganta si confortabila in acelasi timp? Sun Leader are solutiile pe care le cauti: pergole retractabile si inchideri laterale din sticla, precum si alte accesorii care aduc plusuri unor astfel de spatii. Pergole retractabile ca acoperis Fie ca esti antreprenor in domeniul HoReCa, fie ca ai o locuinta care are nevoie de o terasa multifunctionala, care sa poata fi folosita 12 luni pe an, pergolele retractabile sunt solutia perfecta pentru acoperirea terasei. Ele pot asigura umbra vara, fara a iti… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

