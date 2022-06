Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de gestionare a deșeurilor din construcții și demolari in municipiul Timișoara se va afla pe ordinea de zi la urmatoarea ședința a aleșilor locali.

- Consilierii locali vor vota, in ședința din 7 iunie, masterplanul pentru zona de nord a Clujului. Vorbim despre o suprafața de 450 de hectare, din care doar 18% este ocupata de construcții. Proiectul este realizat de Atelier RVD

- Consilierii locali ai municipiului Zalau au aprobat astazi proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local și a bugetului activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, dar și modificara listei de investiții aprobata pentru anul 2022. In proiect este cuprinsa…

- Consilierii PSD au depus, astazi, Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea HCL 123 2021 privind Regulamentul de organizare si functionare a parcarilor publice, pastrand spiritul amendamentelor propuse de social democrati in 2021 si respinse de actuala administratie.Potrivit unui comunicat…

- Sistem de supraveghere video pentru stațiile de autobuz din Alba Iulia: Proiectul a fost aprobat de consilierii locali Sistem de supraveghere video pentru stațiile de autobuz din Alba Iulia: Proiectul a fost aprobat de consilierii locali Consilierii locali din Municipiul Alba Iulia au dezbatut vineri,…

- Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic in Alba Iulia, in parteneriat cu comuna Ciugud: Proiectul, aprobat de consilierii locali Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic in Alba Iulia, in parteneriat cu comuna Ciugud: Proiectul, aprobat de consilierii locali Consilierii locali…

- Un program de investiții prin care creșele, gradinițele și școlile vor fi reabilitate, in scopul imbunatațirii eficienței energetice a cladirilor in care acestea funcționeaza, este derulat de Primaria Timișoara. Un astfel de proiect a fost trimis catre consilierii locali și vizeaza reabilitarea termica…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, miercuri, ca a decis sa depuna plangeri penale pe numele consilierilor locali din PNL și PSD care refuza votarea bugetului și, in paralel, va depune o solicitare in instanța pentru dizolvarea Consiliului Local. Clotilde Armand a declarat, miercuri,…