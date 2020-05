TERASELE ar putea fi REDESCHISE de la 1 iunie. Data la care vom putea merge la RESTAURANT

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Petrescu, proprietarul celui mai mare lanț de restaurante din Romania a declarat la Digi24 ca in urma discuțiilor cu guvernul s-a agreat un calendar pentru relansarea teraselor și restaurantelor. Astfel, terasele vor putea fi redeschise incepand cu data de 1 iunie. „Dupa discuțiile cu guvernul…

- „Voi asculta punctele de vedere ale reprezentanților HoReCa. In analiza de risc epidemiologic, restaurantele, in special cele din spații inchise, sunt printre zonele cu cel mai mare risc epidemiologic. Dupa data de 15 mai, ele nu vor fi deschise. Hotelurile, in condițiile respectarii anumitor reguli,…

- Toate școlile din Romania și-au inchis porțile incepand cu data de 11 martie 2020, anunța premierul Ludovic Orban, menționand ca masura ar putea fi prelungita, daca situația o impune. Tot acesta a declarat ca pot fi redeschise dupa 15 mai, cand expira perioada de urgența instituita in țara pentru a…