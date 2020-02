Teraplast merge in licee pentru a-si forma viitori angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul TeraPlast, cel mai mare producator roman de materiale de construcții, se implica, alaturi de Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Bistrița și Primaria Bistrița, in formarea viitoarelor generații de angajați, prin intermediul programului de invațamant profesional dual, urmand astfel strategia de…

- Primaria municipiului Bistrita anunta ca dupa parcurgerea formalitatilor de autorizare a instalatiei de transport persoane - teleschi stabilita pentru data de 16.01.2020, este programata deschiderea partiei mici de pe Dealul Cocos. Ii asteptam asadar vineri, 17.01.2020 pe iubitorii sporturilor de iarna,…

- MANCARE… Numarul unitatilor de invatamant, din judetul Vaslui, incluse in programul “Masa calda in scoli” s-a dublat. Anuntul a fost facut ieri, prin intermediul unui proiect de hotarare de Guvern, pus in dezbatere publica. Astfel, scolilor gimnaziale “Teodor Juncu” Bacesti si Nr. 1 din Bogdanita, li…

- In perioada 9 - 20.12.2019 Primaria municipiului Bistrita impreuna firma de salubrizare "Supercom" organizeaza o campanie de colectarea deseurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosinta indelungata), dupa cum urmeaza: LUNI - MARTI: vor fi ridicat ...

- Marți, 10 decembrie 2019, ora 17:00, la Centrul Cultural Cugir, scriitorul Vasile Dumitru ne propune o incursiune in lumea satului romanesc prin lansarea volumului sau de debut intitulat sugestiv – „Satul din mine” . Volumul a aparut in anul 2019, la Editura Minela, și este un strigat de drag și dor…

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe și Liceul Tehnologic „Nicolae Balcescu” din Intorsura Buzaului au incheiat recent activitațile unui proiect de mobilitate de tip „Erasmus” , in cadrul caruia cadre didactice și elevi au participat la un schimb de experiența internațional. Este…

- Trist, dar adevarat: 90% din angajatorii aradeni care au angajați cetațeni straini nu respecta legislația. In perioada 14 – 18 noiembrie 2019, inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Arad au participat la Campania Naționala privind verificarea modului in care angajatorii…

- Ansamblul ,,Dor Teiușan” va avea costume populare noi și va beneficia și de sistem de sonorizare și material de promovare, prin contribuția Grupului de Acțiune Locala ,,Pe Mureș și pe Tarnave”. ”In urma demararii unui proiect important de catre Primaria orașului Teiuș cu aceasta organizație, Ansamblul…