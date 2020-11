Stiri pe aceeasi tema

- TeraPlast, liderul pieței de țevi din PVC și unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de instalații din Romania, a depus primul proiect de investiții in cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major in economie, cu numele „Creșterea competitivitații TeraPlast…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital din Romania, a facilitat cu succes finantari de peste jumatate de miliard de euro doar in primele opt luni ale acestui an. Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de actiuni si venit fix listate la BVB a…

- ​Valoarea totala a instrumentelor financiare pe segmentele de acțiuni și venit fix listate la Bursa de Valori București (BVB) în primele 8 luni ale acestui an a fost aproximativ 533 milioane în echivalent euro, se arata într-un comunicat de presa al operatorului pieței de capital.Printre…

- SIF Banat-Crisana a afisat pierderi de 46,09 milioane de lei dupa primul semestru al acestui an, fata de un profit net de 107,45 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit rezultatelor transmise luni Bursei de Valori Bucuresti, relateaza agerpres. Valoarea totala a activelor administrate…

- Grupul Romcarbon a inregistrat in primul semestru din 2020 o pierdere neta de 1,642 milioane lei, in crestere cu 478.000 lei comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019, conform datelor financiare remise Bursei de Valori Bucuresti.Valoarea vanzarilor nete a fost in primele sase luni de 126,91…

- De joia trecuta, titlurile Fidelis emise de Ministerul Finanțelor pentru populație au putut fi tranzacționate pe Bursa de Valori București (BVB). Reamintim ca înainte de asta, cumulat pe cele trei emisiuni, românii au subscris de circa 2 miliarde lei. Au fost doua emisiuni în lei,…