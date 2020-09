„Terapie pe salteaua de pilates”, de Emilia Toma „Terapie pe salteaua de pilates” este o carte care dezvaluie dramele, fricile, dezamagirile, tradarile și traumele unor femei ca toate celelalte. Sunt emoții scoase direct din coșul pieptului și lasate sa curga in momente de vulnerabilitate chiar intr-un loc la care apelam, de obicei, pentru a dobandi putere și autocontrol. O carte altfel atat datorita finalului neașteptat, cat și a spațiului in care au luat naștere poveștile personajelor: nu in cafenea alaturi de prietena cea mai buna, nu pe canapea in fața terapeutului, ci intr-o sala de fitness. Nu mai este un mediu inchis și sigur oferit de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

