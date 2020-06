Stiri pe aceeasi tema

- Greii PNL si Klaus Iohannis se afla, marți seara, intr-o ședința de urgența, la Vila Lac. Subiectul fierbinte dintre liberali și șeful statului, susțin surse politice, vizeaza activitatea Guvernului Orban, in conditiile in care sunt voci in partid care ar dori chiar și schimbarea premierului Ludovic…

- Surse liberale au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca ministrul de Interne, Marcel Vela, urmeaza sa fie schimbat de la conducerea MAI, in urma conflictului pe care acesta l-a avut cu premierul Ludovic Orban si președintele Klaus Iohannis, in perioada sarbatorilor pascale. Ministrul de Interne semnase…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a solicitat conducerii Senatului sa-l invite pe premierul Ludovic Orban in Parlament ca sa prezinte un raport privind masurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea și combaterea epidemiei de COVID-19 și motivele care le-au determinat. Conform unui comunicat…

- Proiectul cu privire la modificarea Legii bugetului de stat pentru 2020, care prevede un deficit total de 16,2 miliarde de lei, a fost aprobat de Guvern, in cadrul ședinței de astazi. Potrivit premierului, deficitul va fi acoperit, in principal, cu ajutorul a doua credite externe, unul din partea FMI…

- Medicii și personalul medical care trateaza pacienți bolnavi de COVID-19 vor primi un ”stimulent de risc” acordat din fonduri europene, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Fondurilor Europene. Acordarea acestuia vine in contextul in care mai multe cadre medicale din spitalele…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut mai multe declarații dupa intalnirea avuta azi cu premierul Ludovic Orban, mai mulți miniștri din Guvern și cu Raed Arafat, ședul Departamentului pentru Situații de Urgența. Iohannis a inceput conferința prin a transmite un mesaj pentru locuitorii din…

- Prin Proiectul de Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal se introduce un nou articol referitor chiar la cei care omit sa dea informații despre contactele care ar putea avea coronavirus.Modificarea legii privind zadarnicirea combaterii bolilor a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis este testat pentru coronavirus dupa ce s-a confirmat primul caz de de Covid-19 la unul dintre senatorii liberali, Vergil Chițac, potrivit unor surse Realitatea PLUS.Premierul in exercitiu Ludovic Orban a declarat, vineri, ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost testat…