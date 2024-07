Asociația Lumina din Bacau implementeaza proiectul ,,Terapia reda copilaria! „ in perioada 15 mai 2024 -15 septembrie 2024, proiect finanțat de PEPCO Romania, in cadrul programului PEPCOlandia implementat la nivel local de Organizația Umanitara CONCORDIA. Proiectul iși propune sa contribuie la imbunatațirea calitații vieții copiilor diagnosticați cu afecțiuni limitatoare de viața internați in cadrul Centrului […] Articolul Terapia reda copilaria! apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane .