- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.

- Daca legea propusa de Opoziție va fi promulgata, prin fumat se va ințelege ”inhalarea voluntara a fumului rezultat in urma arderii tutunului conținut in țigarete, țigari de foi, cigarillos și pipe, precum și inhalarea voluntara a aerosolilor rezultați in urma substanțelor cu dispozitive electronice…

- Data de 7 aprilie este declarata Ziua Mondiala a Sanatatii, ca urmare a infiintarii Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in anul 1948. Obiectivul oricarei unitati spitalicesti este de a crea acele conditii care sa ajute la imbunatatirea starii de sanatate a populatiei, iar dincolo de actul medical in…

- BOALA X. Ultima decizie, cea din luna februarie, cand oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva, a starnit curiozitatea mass mediei și a oamenilor. Iar informațiile care s-au scurs din spatele ușilor inchise au creat panica la nivel global.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca in aceasta perioada cu temperaturi foarte scazute cele mai frecvente cauze de deces sunt boala coronariana, accidentele cerebrovasculare si afectiunile respiratorii.

- Cancerul provocat de carnea roșie procesata. Peste 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, spun statisticile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Mircea Sandu s-a luptat cu cancerul: ”Am fost tratat cu soluție…

- In ciuda avertismentelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a somat autoritatile responsabile din tara noastra sa ia urgent masuri pentru stoparea raspandirii epidemiei, cel mai mare fo...