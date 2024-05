Stiri pe aceeasi tema

- Terapia - o companie SUN PHARMA, cea mai importanta companie de medicamente specialitați, generice și produse OTC din Romania, anunța demararea lucrarilor de modernizare a sitului de producție din Cluj-Napoca. Aceasta investiție majora marcheaza un alt pas important pentru evoluția companiei, reflectand…

- Terapia - o companie SUN PHARMA, cea mai importanta companie de medicamente specialitați, generice și produse OTC din Romania, anunța demararea lucrarilor de modernizare a sitului de producție din Cluj-Napoca.

- Terapia, cea mai importanta companie de medicamente specialitați, generice și produse OTC din Romania, deținuta de concernul indian SUN PHARMA, anunța demararea lucrarilor de modernizare a unitații de producție din Cluj-Napoca.

- Producatorul de medicamente Terapia a demarat lucrarile de modernizare a fabricii sale din Cluj-Napoca, acestea constand in acoperirea cu panouri ce reduc amprenta de carbon, integrarea de tehnologii avansate de eficienta energetica si utilizarea materialelor eco-friendly.

- Veselie, zambete, culoare, buna dispoziție, despre asta a fost vorba in spectacolul Babel Party, organizat in parteneriat cu Academia Naționala de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj Napoca. Evenimentul a avut loc pe 22 mai de la ora 19 la Fabrica de Teatru Turda. Babel Party este un eveniment organizat…

- In Parcul Central din Cluj-Napoca, ascunsa printre copaci și plasata in apropierea podului de la Napoca, se afla Galeria de Arta a artiștilor ardeleni, o cladire in stil Bauhaus ce are o istorie fascinanta. Deși are o istorie impresionanta, prea puțini o cunosc. Totul a inceput in anul 1930, cand s-a…

- Polițiștii BCCO Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj efectueaza pe 9 mai un numar de 34 de percheziții domiciliare, in județele Cluj, Argeș, Ilfov, in municipiul București și intr-o unitate de penitenciar, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional…

- Dancus Ioan Doru, primarul interimar al municipiului Baia Mare și candidatul PSD pentru funcția de primar, iși reafirma angajamentul de a transforma orașul intr-un centru al poveștilor de succes. In cadrul unei recente vizite la fabrica MRK, un lider in industria termopanelor din Romania, primarul interimar…