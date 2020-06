TERAPIA INTENSIVĂ pentru bolnavii infectați, tărâmul halucinației: ”Vor să mă omoare” Fenomenul delirul spitalului a afectat multi pacienti cu coronavirus intubati lungi perioade de timp. Acesta este un simptom similar celui prezentat de un grup de pacienti mai in varsta spitalizati pentru alte boli, unii dintre ei suferind deja de dementa. Pacienti care inca se recupereaza isi descriu cele mai terifiante viziuni din timpul bolii. In cazul coronavirusului este vorba de pacienti de toate varstele. Potrivit cercetarilor realizate din spitale intre 60% si 75% dintre pacientii care au necesitat terapie intensiva au experimentat o forma sau alta de delir: daca unii au prezentat „delir… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

