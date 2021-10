Data fiind situația critica din spitalele Covid, conducerea Terapia Cluj a decis, in 22 octombrie, sa doneze statului roman 50.000 de cutii de favipiravir, de care bolnavii au nevoie disperata. Culmea este ca, pentru donația de medicamente, compania va fi nevoita sa plateasca TVA și celelalte taxe. Mai mult, Guvernul nu se grabește deloc sa […] The post Terapia Cluj doneaza 50.000 de cutii de Favipiravir. Guvernul obliga firma sa plateasca și taxe first appeared on Ziarul National .