- De la debutul din 4 ianuarie 2021 a campaniei de vaccinare anti-COVID și pana la acest moment, județul Alba a solicitat și primit in total 2220 de doze de vaccin marca Pfizer, din care s-au efectuat 2019 vaccinari, stocul actual fiind de 200 de doze. A fost raportata o singura pierde de vaccin (adica…

- Ecocardiografia este cea mai folosita metoda imagistica de evaluare a cordului. Aceasta furnizeaza in mod neinvaziv și neiradiant, in timp real, informații precise despre structura și funcția inimii. Astfel, ecocardiografia poate fi utilizata atat pentru diagnosticarea și managementul bolilor…

- Klaus Iohannis și-a schimbat radical discursul in privința COVID-19. Daca la inceput genera, in accepțiunea șefului statului, „doar simptome ușoare, dureri in gat, tuse și febra, ca in orice raceala”, ulterior a decretat stare de urgența, iar acum iese periodic sa ne spuna sa ne protejam. „Dragi…

- Echipa de handbal a județului Prahova, CS Activ, s-a mobilizat și a donat, vineri, sange, in vederea recoltarii de plasma, pentru a-i ajuta sa invinga boala pe pacienții infectați cu Covid-19. Echipa prahoveana a avut 11 jucatoare testate pozitiv cu noul coronavirus, dar la actiunea de donare de sange…

- Anul 2020 va ramane in istorie ca un an al crizei globale generate de Sars-Cov2. Un an cu provocari de neimaginat pentru sistemul de sanatate din intreaga lume. Dar, pe langa aceasta, 2020 va ramane cunoscut și pentru felul in care oamenii au reacționat și s-au unit in lupta cu virusul. In fața tuturor…

- Copilul a fost internat de urgența pe 30 noiembrie, cu simptome respiratorii si stari de voma. O zi mai tarziu i-au aparut pe piele erupții foarte asemanatoare pojarului.Dupa doua saptamani de la primele simptome, micuțului i s-au facut analize pentru a verifica daca sufera de pojar, dar rezultatul…

- Boala covid-19 poate cauza leziuni pulmonare care pot fi observate la trei luni dupa o infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, potrivit unui studiu asupra unui numar de zece pacienti al Universitatii Oxford, care a folosit o noua tehnica de scanare pentru a depista leziuni care nu sunt observate…

- Avertisment dur al unui virusolog italian: "Vom trai cu Sars-Cov-2 pe tot parcursul anului 2021", spune Giuseppe Ippolito, directorul științific al unui spital din Roma, specializat in boli infecțioase.