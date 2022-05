Țepele din imobiliare au devenit noua normalitate Romania este cea mai buna „pepiniera” cand vine vorba de real estate. Majoritatea dezvoltatorilor / investitorilor imobiliari din Romania se prezinta ca fiind cei mai buni, cei mai mari, cei mai puternici, iar lista poate continua daca citim descrierile de pe site-urile acestora, scrie sfin.ro. Uneori aceștia tind chiar sa epateze și iși fac apariția coborand dintr-un Rolls Royce sau alta mașina luxoasa pentru a-și convinge potențialii clienți de bunastarea companiei. Dar in spatele descrierilor sta realitatea – care, in majoritatea cazurilor este una diametral opusa fața de descrierile prezentate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce se va resorbi șocul creșterii prețurilor la energie și al razboiului am putea vedea dobanzi real pozitive in Romania la depozite, conform declarațiilor guvernatorului BNR Mugur Isarescu.

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Majoritatea analistilor financiari ai institutiilor financiare internationale au cam injumatatit rata de crestere a economiei nationale in acest an, acest lucru fiind consecinta principala a acestui razboi asupra economiei romanesti, a declarat, joi, Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) analizeaza mai multe cazuri grave de hepatita cu origine necunoscuta la copii. Cel putin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, au fost identificate in 11 tari, a anuntat Organizatia Mondiala…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) IAȘI a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu 71 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 72 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” organizeaza in perioada 9 aprilie 2022 – 9 mai 2022, in municipiul Focșani, o expoziție stradala de banda desenata care prezinta fragmente din istoria comunitaților locale de evrei și romi in perioada Holocaustului din Romania.…

- Teatrul German de Stat Timișoara pregatește o noua premiera, „Oameni. De vanzare”, un spectacol despre comerțul cu etnici germani din perioada comunista, scris și regizat de Carmen Lidia Vidu, a carui premiera va avea loc in 14 aprilie, incepand cu ora 19:30. In primul acord confidențial incheiat intre…

- Un prim semnal in acest sens a fost dat, la finele saptamanii trecute, in urma unei intalniri de lucru de la Slanic Moldova, intre asociațiile din domeniul balnear și ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. Dupa restricțiile din ultimii doi ani de pandemie, turismul balnear…