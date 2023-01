Stiri pe aceeasi tema

- Tentativele de frauda din mediul online vor fi din ce in ce mai greu de identificat, deoarece atacatorii cibernetici au inceput sa foloseasca instrumente de inteligenta artificiala.Metodele prin care atacatorii cibernetici incearca sa-i pacaleasca pe utilizatorii din mediul online sunt din ce in ce…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia asupra unor noi tentative de phishing, prin mesaje transmise prin e-mail sau SMS, in care se solicita actualizarea informatiilor de client Netflix. Specialistii afirma ca in spatele initiativei sunt infractori cibernetici care…

- Datele-limita pentru plata taxelor sau depunerea unor declarații fiscale sunt folosite, mai nou, pe post de capcana de catre hackeri pentru a face rost de datele bancare și fiscale ale potențialelor victime. Atacatorii incearca mereu sa se foloseasca de context pentru a-și construi scenariile de atac,…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) transmite, luni, un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri malitioase care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ( ANAF ). Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica transmite, luni, un avertisment cu privire la mail-uri sau sms-uri malitioase care pretind a fi transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Atacatorii cibernetici profita de perioada depunerii unor declaratii fiscale sau pentru plata taxelor.…

- Mesaje false in numele ANAF. Ce mailuri sau SMS-uri nu trebuie deschise. Atenționari pentru contribuabili Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) atenționeaza privind mesaje false transmise in numele ANAF. Atacatorii folosesc perioada termenelor limita pentru plata taxelor sau depunerea…

- Specialistii in securitate cibernetica lanseaza un nou apel la vigilenta din partea utilizatorilor de internet in preajma sarbatorilor. „Atentie la capcane, in special in perioada urmatoare, cand multi utilizatori actioneaza in graba online, cu o atentie distributiva!” – avertizeaza Directoratul National…

- ”Urmeaza cea mai aglomerata si intensa perioada a anului pentru utilizatorii care fac online shopping. Curand intram oficial in Luna Cadourilor, prilej perfect de a ne pune la punct un set de reguli de aur pentru efectuarea in siguranta a cumparaturilor online”, au transmis oficialii Directoratului…