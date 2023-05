Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 mai 2023, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 3 de percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea…

- Politistii au efectuat ieri, 40 de perchezitii domiciliare in Brasov, Buzau, Galați, Braila, Vrancea și municipiul București, la o grupare de traficanti de droguri . Potrivit Politiei Romane, la data de 4 mai a.c., polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii…

- Politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au constatat 765 de infractiuni si au indisponibilizat peste 400 de arme, peste 13.000 de bucati de munitie, 5.386 de kilograme de carne de vanat si 197 de trofee, in urma unei actiuni derulate la nivel national, pentru prevenirea si combaterea…

- Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara in judetul Dambovita, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat. „Pe data de 3 noiembrie 2022, politistii Sectiei 25 au fost sesizati…

- Polițiștii din Capitala au facut patru percheziții in Dambovița, intr-un dosar de furt calificat. Mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un apartament din Sectorul 6 si au furat un seif care continea aproximativ 500.000 euro, transmit anchetatorii, potrivit News.ro . „In urma perchezitiilor…

- La data de 8 aprilie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au identificat și reținut un tanar de 33 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este banuit de savarșirea unui furt cu un prejudiciu in valoare de 35.000 de lei, in dauna unei ferme agricole din comuna Hoparta, județul Alba. In sarcina…

- Directorul Directiei Control Reprezentante Teritoriale si Comunicare din cadrul Agentiei Domeniile Statului, Marius Nuta, a fost arestat preventiv pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este cercetat de DNA dupa ce ar fi pretins 350.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-l ”ajuta”…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Covasna si procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Covasna au descoperit, in urma unei perchezitii, un laborator de cultivare si prelucrare de droguri de mare risc.„In urma perchezitiei, politistii si procurorii au descoperit si ridicat aproximativ…