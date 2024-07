Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel, Marina Pandarof și-ar fi asigurat protecție atat la nivel local, in Slatina, cat și in cercurile inalte din București. Unii dintre cei care-i ofereau protecție era și clienți care beneficiau de droguri.

- Studiu ANCPI Potrivit datelor furnizate de Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), in luna Iunie 2024 s-au vandut in Capitala cu 27% mai multe locuințe fața de luna similara a anului trecut, mai exact 3.862 de unitați, compartiv cu 3.043 unitați cumparate in 2023. “Acest avans…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a participat marți la ceremonia de semnare a doua contracte majore de finanțare pentru extinderea rețelei de metrou din București, subliniind importanța parteneriatelor in dezvoltarea infrastructurii urbane. Valoarea primului contract este de 12,97 miliarde…

- ”In cadrul actiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si IGPR, la data de 30 mai a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu, au efectuat 4 perchezitii la…

- Castigatorul premiului de Categoria I la tragerea Loto 6/49 din 28 aprilie si-a ridicat banii – peste 725.000 de euro. Este un barbat de peste 80 de ani, din Bucuresti. Acesta a declarat ca joaca de foarte mult timp, mereu aceeasi varianta. Loteria Romana a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca marti…

- Binecunoscut grație carierei sale publicistice, Luigi Cazzavillan, fondatorul ziarului „Universul” (aparut in 1884), este legat indirect și de primii ani ai funcționarii Societații de „Salvare” din București, creata de Nicolae Minovici in zorii secolului trecut. Cazzavillan a venit in Țara Romaneasca…

- „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…

- O tanara de 24 de ani a fost retinuta, dupa ce a furat mai mulți bani in valuta din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Totul a ieșit la iveala atunci cand parinții au incercat sa schimbe banii, relateaza News.ro.Conform Poliției Romane, in cursul anului 2023, tanara a sustras…