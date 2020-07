ȚEPARI ingenioși, REȚINUȚI de Poliția Capitalei: Au cumpărat mașini în leasing cu acte false Rețineri in București, unde doi barbați au reușit sa cumpere mașini cu acte false. Doi barbați cu varste de 38 și 41 de ani au fost reținuți de polițiștii din Capitala dupa ce au cumparat doua mașini, carduri de combustibil și materiale de construcții cu documente false. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, cei doi barbați au fost reținuți pentru inselaciune, fals material in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea instrumentelor false și uz de fals, conform Mediafax. Citește și: Tariceanu TRAGE de MANECA Guvernul și pe Iohannis: Baieți, am mai fost pe drumul asta,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

