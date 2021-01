Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de organizatia sindicala. Federatia PUBLISIND include 35.000…

- Federatia Sanitas a organizat marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei Ordonanței, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an, anunța Agerpres. Zeci de sindicaliști din Uniunea Sanitas Bucuresti, membra a Federatiei…

- Sindicaliștii din sanatate și asistența sociala au demarat o serie de acțiuni de protest marți, in toata țara, inclusiv in Bistrița-Nasaud, nemulțumiți fiind de aparitia Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an. ”Refuzul Guvernului…

- Federatia Sanitas va demara astazi o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei OUG nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an, noteaza Agerpres. Astfel, marti, 12 ianuarie, vor fi organizate pichetari si mitinguri,…

- Federatia Sanitas va demara marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei OUG nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an.Astfel, marti, 12 ianuarie, vor fi organizate pichetari si mitinguri, in intervalul…

- Premierul Ludovic Orban spune referitor la problemele aparute la votul prin corespondența ca este posibil ca unii romani din diaspora sa fi uitat sa voteze sau sa se fi razgandit și sa mearga fizic la urne pentru a-și exprima dreptul electoral. „Inainte de a face orice evaluare, rugamintea mea este…

- Aproape un milion de persoane și zeci de mii de firme au fost verificate in ultima saptamana de autoritați in contextul pandemiei de coronavirus. Au fost date amenzi in valoare de pete 10 milioane de lei. Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii și Protecției…

- Personalul din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitatilor subordonate care nu a avut in plata sporuri in luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou-incadrat, va beneficia de sporuri din decembrie. Președintele Klaus Iohannis a semnat,…