Stiri pe aceeasi tema

- Cu puține detalii publicate despre tentativa de asasinat impotriva lui Trump, teoriile conspirației se raspandesc rapid pe internet. Afirmațiile false și nesusținute au explodat online, dupa tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump in timpul unui miting de campanie in Pennsylvania, relateaza postul…

- Președintele american Joe Biden este supus in continuare presiunii de a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, mai mulți democrați de rang inalt facand apeluri ca Biden sa ia o decizie ținand cont de intregul context al momentului, relateaza The Guardian. Intre timp, președintele depune…

- Președintele american Joe Biden este supus in continuare presiunii de a se retrage din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, mai mulți democrați de rang inalt facand apeluri ca Biden sa ia o decizie ținand cont de intregul context al momentului, relateaza The Guardian. Intre timp, președintele depune…

- Oamenii de stiinta au dezvoltat un test de saliva care ar putea „schimba situatia” in ceea ce priveste cancerul de prostata la nivel mondial, prin depistarea mai devreme a bolii, prin detectarea cazurilor in care barbatii prezinta un risc ridicat si prin evitarea tratamentelor inutile pentru ceilalti,…

- Operațiunile de evacuare a ultimilor oameni ramași in orașul de granița Vovceansk, aflat in centrul recentei ofensive a rușilor in regiunea Harkov, devin tot mai periculoase. In timp ce lupte grele se duc intre forțele ruse și ucrainene in partea de nord a orașului, polițiști locali și voluntari se…

- O polițista i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului ei, in timp ce agentul se chinuia sa rețina un barbat care agresase trei copii, relateaza Ziua de Cluj. Scena a fost filmata de un martor, iar imaginile au fost postate pe internet.Cei doi polițiști clujeni incercau sa rețina un barbat banuit…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis, joi, un punct de vedere dupa ce in spatiul public au aparut imagini cu mai multi tineri care s-au agresat reciproc, in Vama Veche.”In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunilor de tulburarea…

- Un restaurant italian ofera o sticla de vin gratuita clientilor care renunta la telefoanele mobile in timpul mesei, scrie luni, 15 aprilie, The Guardian, potrivit News.ro.Angelo Lella, proprietarul restaurantului Al Condominio, deschis in luna martie in Verona, celebrul oras al iubirii, a declarat ca…