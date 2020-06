"Teoriile conspiraţiei îi fac pe români să creadă că pericolul Covid nu există". Recomandările CNA, pentru televiziuni "Sunt vehiculate teze care fie neaga existența virusului sau pericolul infectarii, fie il minimalizeaza, enunțandu-se idei precum aceea ca noul coronavirus nu ar fi altceva decat o simpla gripa, ca masurile de protecție și prevenție sunt exagerate la nivel național/mondial sau ca informațiile oficiale referitoare la numarul persoanelor infectate nu ar fi reale sau ar fi voit distorsionate", se arata in scrisoarea adresata de GCS catre conducerea CNA, potrivit Digi 24. Guvernul subliniaza ca nu dorește sa fie ingradita libertatea de exprimare și dreptul la opinie, dar arata ca au devenit… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

- Dupa creșterea alarmanta a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus, Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a cerut CNA sa recomande posturilor de radio și tv sa nu promoveze teoriile conspirației care ii incurajeaza pe oameni sa nu creeaza in existența virusului.

