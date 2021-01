Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a anunțat pe Twitter ca s-a vaccinat anti-Covid. Miliardarul a publicat și o fotografie in care este surprins momentul in care primește prima doza a vaccintului. „Unul dintre beneficiile de a avea 65 de ani este ca sunt eligibil pentru vaccinul COVID-19. Am…

- Cofondatorul companiei Microsoft și posesor al unei averi de 120 de miliarde de dolari conform Forbes, Bill Gates investește in Romania aproximativ 9 milioane de dolari. Potrivit celor de la Mediafax, Bill Gates a investit aproape 9 milioane de dolari in Fondul Proprietatea, societate care a fost…

- Joe Biden nu este inca președinte. Dar mandatul sau, care va intra in vigoare din ianuarie 2021, are deja parte de prima sa teorie de conspirație. Este cunoscuta sub numele de Marea Resetare, și, in construcția sa, prezinta un viitor distopic și elitist. Pandemia de coronavirus este doar un mijloc de…

- Teoriile conspirației cu privire la pandemia de COVID-19 devin din ce in ce mai populare in condițiile in care raspandirea știrilor false este mai facila ca oricand – iar o teorie foarte populara este cea care pretinde ca Bill Gates ar fi inscenat totul. Cu mai mulți ani in urma, miliardul american…